One Piece Odyssey : un trailer de lancement avec le morceau "We Are !"

Disponible depuis quelques jours à peine, le 13 janvier 2023 plus précisément, One Piece Odyssey se fend enfin de son trailer de lancement. En plus de nous rappeler les éléments qui composent cet épisode RPG au tour par tour, la vidéo propose enfin une version remixée et instrumentale de l'opening "We Are !" que les fans de l'animé connaissent bien. Une manière subtile de séduire un maximum de monde, même les non joueurs qui pourraient être intéressés par le jeu. On rappelle que ce dernier a reçu la note moyenne de 75% sur Metacritic, ce qui est très correct, mais la presse reste très partagée sur le jeu. Beaucoup pointent du doigt une technique datée, des combats un peu trop mous et une histoire pas très intéressante. En revanche, tout le monde s'accorde à dire que l'univers est bien retranscris et que c'est une belle porte d'entrée pour découvrir l'oeuvre d'Eichiro Oda.A noter qu'une démo gratuite est disponible sir PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One et qu'elle permet de découvrir les premières heures du jeu, et même de transférer la sauvegarde vers le jeu complet pour continuer leur aventure.