One Piece Odyssey : on retournera au royaume d'Alabasta dans le jeu, la preuve en vidéo

Le prochain jeu vidéo One Piece Odyssey n'est pas attendu avant le 13 janvier 2023, ce qui laisse encore un peu de temps à Bandai Namco Entertainment de communiquer sur son jeu et essayer de faire monter la hype. Aujourd'hui, on a le droit à un nouveau trailer, dans lequel Luffy et son équipage vont pouvoir retourner dans le royaume d'Alabasta, un lieu bien connu de nos pirates et qui correspond aux 11ème arc de la saga. Un retour dans le passé qui permettra aussi de retrouver Vogue Merry, leur premier navire, et avec lui de nombreux souvenirs qui vont ressurgir. En proposant un pan de son scénario au désert d'Alabasta, les développeurs misent aussi sur la nostalgie des événements, sachant que de nouveaux éléments viendront égayer cette histoire inédite. Pour rappel, One Piece Oddysey est attendu pour le 13 janvier 2023 sur PC, PS5, PS4 et Xbox Series.