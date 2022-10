One Piece Odyssey : 7 min de gameplay dans le Royaume d'Alabasta

Un peu plus de 15 jours après nous avoir annoncé officiellement que le Royaume d'Alabasta sera dans One Piece Odyssey, Bandai Namco Entertainment et le studio ILCA ont décidé de dévoiler du gameplay au sein de ce pays aride et très désertique. Situé sur Sandy Island, le Royaume d'Alabasta est l'une des plus grosses îles que l'Équipage au Chapeau de Paille ont visitée, comparable avec celle de Wano Kuni, contenant beaucoup de villes, cités, et grosses rivières. C'est un certain Nefertari Cobra qui gouverne les lieux et c'est là que sont supposées se trouver les indications pour trouver l'Arme Antique Pluton selon les inscriptions des Ponéglyphes du souterrain d'Alubarna. La vidéo de gameplay ne détaille pas vraiment les contours du scénario, mais présente plutôt l'aspect du jeu, ses mécaniques de gameplay, comme la possibilité de visiter les lieux animés, déambuler dans les marchés, faire connaissance avec d'autres personnages locaux qui donneront sans doute des missions annexes à faire à nos pirates. C'est aussi l'occasion de voir qu'il sera possible de switcher de personnage quand le besoin se fait sentir, notamment en choisissant Chopper pour aller dans des endroits étriqués. Quant aux combats, ils reprennent le système de tour par tour des J-RPG classiques où il faudra utiliser les forces vives de son équipe pour vaincre les ennemis, à la carrure impressionnante.Pour rappel, One Piece Oddysey est attendu pour le 13 janvier 2023 sur PC, PS5, PS4 et Xbox Series.