One Piece Odyssey : Water Seven présente son gameplay, une vidéo de plus de 6 min

Bien qu'il ne sera pas au pied du sapin, One Piece Odyssey compte bien profiter du calme de janvier pour essayer de s'imposer comme le J-RPG à ne pas louper après les fêtes. Preuve en est avec cette nouvelle grosse vidéo de gameplay, d'une durée de près de 6"30 min, dans laquelle le gameplay de Water Seven est détaillé. Bandai Namco Entertainment et le studio ILCA avaient déjà introduits ce lieu inspiré de Venise il y a quelques semaines, mais cette fois-ci, on va rentrer dans le détail. Nos pirates vont en effet passer du temps sur cette île où ils pourront explorer la ville, mais aussi découvrir les coulisses de la Galley-La Company, un chantier naval où l'on construit les meilleurs bateaux au monde. Si la vidéo présente quelques features exclusives selon le personnage choisi (par exemple Luffy peut emprunter des voies inaccessibles via son Gum Gum Rocket), on fait surtout connaissance avec les "Bond Arts" (Techniques de Lien), des attaques spéciales en trio à débloquer en terminant la quête "Lien mémoriel", dans laquelle il faut réparer des souvenirs dans le monde de Memoria et comprendre les liens qui unissent les membres de l’équipage du Chapeau de paille.



La sortie de One Piece Odyssey est attendue pour le 13 janvier prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.