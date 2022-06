One Piece Odyssey : un nouveau trailer mais toujours pas de gameplay, faut-il s'inquiéter ?

Annoncé en mars dernier, One Piece Odyssey n'a guère convaincu ni les joueurs ni les fans de l'oeuvre de Eiichirō Oda, la faute à des graphimes datés, des animations archaïques et une structure qui semble reprendre le médiocre One Piece World Seeker. Puisque Luffy et ses amis pirates étaient présents lors du Summer Game Fest, on s'attendait à du concret et à une véritable séquence de gameplay. Que chi ! Il faudra s'armer de patience car le studio ILCA ne semble pas prêt à nous montrer à quoi ressemble vraiment le jeu. Pas très rassurant dans la communication, mais comme le jeu n'a toujours pas de date de sortie précise, hormis un vague 2022, on leur laisse le bénéfice du doute...