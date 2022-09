One Piece Odyssey : la date de sortie et les éditions collector révélées dans un nouveau trailer

C'est difficile à y croire quand on voit le résultat sommaire et les graphismes obsolètes, mais One Piece Odyssey a démarré son développement il y a 5 ans, en 2017 très précisément. On pensait que le jeu allait d'ailleurs sortir cette année en 2022, mais le Tokyo Game Show est le moment idéal pour Bandai Namco Entertainment de nous révéler la date de sortie exacte du titre. Ce sera le 13 janvier 2023, une date stratégique qui permettra au jeu développé par ILCA d'exister après la rafale de AAA de Noël. Dans cette nouvelle vidéo réalisée spécialement pour le salon japonais, il n'y aura malheureusement pas de bonnes surprises ni de séquence de gameplay, mais des cinématiques pour essayer de construire une histoire un peu osef et masquer un gameplay qui s'annonce vide et sans intérêt, un peu comme tous les jeux One Piece sortis jusqu'à présent. On espère se tromper et en attendant, on peut vous évoquer la présence de plusieurs éditions pour le jeu, sachant que les précommandes sont effectives depuis aujourd'hui même. Voici le détail de ces éditions limitées.

Édition Standard :

Inclus le jeu ONE PIECE ODYSSEY ainsi qu’un Bonus de précommande (10x Energy Apples, 10x Excite Apples, 3x Golden Jellies, 100,000 Berries, et le Traveling Outfit set)





Édition Deluxe :

Inclus le jeu de base, le Pack Deluxe (Two Rare Jewelry accessories, the Sniper King traveling outfit), l'Adventure Expansion Pack (One Ultra Rare Accessory Set, un futur DLC d'histoire, et 100,000 Berries), et un Bonus de précommande (10x Energy Apples, 10x Excite Apples, 3x Golden Jellies, 100,000 Berries, et le Traveling Outfit set). Cette Édition sera disponible sous format numérique uniquement.





Bundle Édition Collector :

Inclus le contenu de l’Edition Deluxe, une figurine exclusive Monkey.D. Luffy (23x21x21 cm) ainsi qu’un Bonus de précommande (10x Energy Apples, 10x Excite Apples, 3x Golden Jellies, 100,000 Berries, et le Traveling Outfit set)