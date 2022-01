On va pouvoir acheter sa PS5 en direct des usines de Sony en France, explications

Alors que la pénurie de composants n'a pas fini de mettre à mal la fabrication massive de nouvelles machines comme la PS5 et la Xbox Series X|S, Sony Interactive Entertainment continue de trouver un moyen de s'adresser directement à ses clients. Il y a bien sûr tout le marché digital qui s'accélère côté jeux & softwares au détriment des revendeurs physiques, mais il semblerait que pour les consoles, les accessoires et tout le matériel, les constructeurs envisagent là aussi de faire fi des magasins qui ont pignon sur rue. Si cette vente directe aux particuliers pour son matériel est quelque chose qui existe depuis 2019 aux Etats-Unis, et depuis quelques mots dans certains pays européens, Sony Interactive Entertainment vient de lancer le service pour la France. Son nom ? Le PlayStation Direct, un intitulé pour le moins significatif et qui permet aux clients d'acheter des produits via le site en question et de se faire livrer en direct. Attention toutefois, le procédé est quelque peu différent d'un site d'achat en ligne, puisqu'il faut d'abord s'inscrire avec son compte PSN pour faire partie d'une liste et être tiré au sort pour pouvoir acheter le matériel souhaité. Consoles, manettes, faceplates et autres accessoires, tout est disponible sur le site PlayStation Direct et si le service n'en est qu'à ses balbutiements aujourd'hui, il est évident que tout cela se généralise dans les années à venir. Encore un coup dur pour les grandes enseignes spécialisées dans le jeu vidéo...