Observer System Redux : le jeu d'horreur dévoile sa date de sortie sur PC, PS5 et Xbox Series X/S

Si le jeu d'origine était fichtrement bon, Observer System Redux promet d'être une expérience sacrément enrichie et optimisée : pour ainsi dire, les développeurs de chez Bloober Team ont opéré une refonte de gros calibre qui risque bien de transformer visuellement l'aventure. Si vous avez un doute, nous vous conseillons de jeter un œil à la vidéo comparative juste ici , et si vous êtes déjà convaincu du travail des Polonais, alors l'information qui suit devrait vous intéresser.Car en effet, le studio vient tout juste de dévoiler une information capitale : la date de sortie de cette mouture next-gen. Observer System Redux sera donc disponible le 10 novembre sur Xbox Series X/S et PC tandis que la version PS5 débarquera, elle, le 19 novembre. En d'autres termes, il s'agit d'un jeu de line-up pour les fameuses consoles de salon : on espère désormais avoir un prix très bientôt.