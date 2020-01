Observer 2 : le jeu quasiment annoncé dans un teaser cryptique

Particulièrement productif, on doit de nombreux jeux en peu de temps au studio Bloober Team : les deux Layers of Fear, sa déclinaison VR, le récent Blair Witch et notamment Observer, publié en 2017. L'équipe polonaise vient tout juste de publier un teaser plus qu'équivoque, annonçant clairement une suite de ce dernier.Prévenant un "incoming call", la vidéo content des références à Chiron Incorporated, la fameuse société du premier opus, ainsi qu'un message codé qui, une fois décrypté, se traduit en "Daniel, es-tu là ?". Évidemment, il s'agit du protagoniste Daniel Lazarski, héros d'Observer premier du nom. Bref, il n'y a pas de place au doute et appelez-ça comme vous voulez : une suite, un prequel, un reboot, qu'importe, la franchise devrait bien accoucher prochainement d'un nouveau rejeton. Reste à savoir quand et sur quelles plateformes.