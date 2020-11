Observer System Redux : un dernier (et très beau) trailer pour la sortie du jeu

Sorti en 2017, Observer est sans doute l'une des meilleures productions du studio Bloober Team. Auteurs de Layer of Fear ou, plus récemment, Blair Witch, les Polonais ont préparé une jolie version next-gen de leur survival-horror mêlant peur et science-fiction profonde : l'éclairage a été totalement revu, tout comme les textures ou les modèles 3D, ainsi que la résolution, le framerate et mêmes quelques mécaniques. Si la curiosité vous pique, sachez que vingt minutes de gameplay sur PS5 peuvent être consultées à cette adresse , sans quoi vous pouvez toujours vous rabattre sur le trailer de lancement, à peine publié. On rappelle qu'Observer Redux System sort aujourd'hui sur Xbox Series X/S et le 19 novembre prochain sur PlayStation 5 : vous voilà prévenus.