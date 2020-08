Observer System Redux : la version next-gen comparée avec l'originale, il n'y a pas photo

Sorti en 2017, Observer était un jeu d'horreur et d'enquête à l'ambiance cyberpunk délicieuse, s'appuyant d'un univers malsain recherché. Bloober Team, le studio qui en fut à la charge et à qui l'on doit aussi les Layers of fear ou Blair Witch, compte bien profiter de la next-gen pour ressortir son œuvre dans un version "System Redux" : direction la PS5 et la Xbox Series X, donc, avec tout un tas d'améliorations techniques que voici listées en vidéo.Les Polonais s'épauleront alors de la lumière volumétrique, du ray tracing, du HDR et de textures revues à la hausse : mieux encore, ils se sont même attelés à retravailler entièrement leurs modèles 3D et, carrément, à inclure des personnages et autres éléments supplémentaires pour enrichir les décors. Une ambiance sacrément étoffée qui risque bien d'avoir des conséquences bénéfiques sur l'expérience de jeu : Observer System Redux sortira en fin d'année 2020.