Observer System Redux : le portage next-gen confirmé dans un sombre teaser

Daniel Lazarski, un détective d'une unité de police spéciale plongé dans un monde futuriste ravagé par une épidémie énigmatique. Il devra faire usage de technologies avancées pour avancer dans son enquête et braver quelques dangers bien obscurs.

Après le teasing de Bloober Team, on s'attendait très clairement à ce que le studio annonce un Observer 2 : il n'en sera visiblement rien puisque le projet en cours de développement est en fait Observer Redux System, un portage next-gen du premier Observer sorti en 2017. La firme polonaise derrière Blair Witch et les Layers of Fear vient tout juste d'en diffuser un teaser vidéo, un peu plus concret que ce qui avait été diffusé ces derniers mois, et qui donne donc rendez-vous sur PS5 et Xbox Series X : on a bien sûr hâte d'en voir plus.Pour rappel, Observer est un jeu d'horreur psychologique à la première personne dans lequel le joueur incarne