Observer System Redux : 9 minutes de gameplay next-gen avec de la 4K et du ray tracing

Observer : System Redux. Compte tenu que ce remake sortira sur PC et les consoles next-gen, les développeurs polonais ont mis le paquet avec de la 4K, du ray tracing, du HDR, ou encore un nouvel éclairage. Même la modélisation des personnages a été revue, tout comme les animations et les différents effets visuels.Par ailleurs, on nous précise que le jeu tirera profit des SSD pour proposer des temps de chargement si courts qu'ils seront à peine perceptibles. Et bien évidemment, on nous garantit qu'Observer : System Redux tournera en 4K 60fps. On vous laisse regarder la démo tranquillement en rappelant que le jeu arrivera à la fin de cette année sur Xbox Series X, PS5 et PC.