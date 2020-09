Observer System Redux : du gameplay avec deux missions inédites

Errant Signal" et "Her Fearful Symmetry".



L'occasion de rappeler que le jeu bénéficiera de tout un tas de retouches graphiques par rapport à l'opus original (sorti en 2017 sur PS4, Xbox One et PC, puis sur Nintendo Switch en 2019), ce qui implique la 4K (en 60fps), le HDR, des textures plus riches, et bien évidemment le ray tracing. On nous parle même de nouvelles mécaniques de gameplay, ce qui devrait intéresser les fans de la première heure.



On rappelle qu'Observer : System Redux sortira le 10 novembre sur Xbox Series X, PC et Xbox Series S, et le 12 du même mois sur PS5.





Observer : System Redux se rappelle à notre bon souvenir à travers une toute nouvelle vidéo fraîchement mise en ligne par Bloober Team, dans le cadre du Tokyo Game Show 2020. Cette fois-ci, le studio polonais propose de découvrir une séquence de gameplay dédiée à deux des trois missions inédites pensées spécialement pour cette version next-gen, à savoir "