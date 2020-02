No Man's Sky : une mise à jour pour créer son propre vaisseau organique, la classe interplanétaire

Toujours dans une volonté d'enrichissement impressionnante, Hello Games vient tout juste de lever le voile sur la nouvelle mise à jour de son désormais impressionnant bébé, No Man's Sky : celle-ci se nomme Living Ship et, comme son nom l'indique, elle apporte... des vaisseaux vivants. Cela parait étrange, dit comme ça, et pourtant : il s'agit bien d'êtres organiques que les joueurs devront "faire incuber, faire naître et faire voler".En tant qu'animaux à part entière, ceux-ci ne pourront pas être améliorés comme des appareils normaux : tous écloront avec leurs propres organes qui détermineront leurs compétences. Même l'intérieur est particulièrement original avec des veines à manipuler pour le pilotage !Le trailer récemment communiqué devrait vous aiguiller comme il se doit. Une bonne occasion de relancer le jeu, non ?