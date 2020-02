Nioh 2 : les développeurs se prononcent sur la durée de vie du jeu, c'est plus qu'honnête

Alors que notre nouvelle preview de Nioh 2 , toute fraîche et pleine de passion, est actuellement disponible sur JEUXACTU, les informations au sujet du jeu continuent d'émerger doucement. La dernière en date nous provient du producteur Fumihiko Yasuda, qui s'est laissé aller à une déclaration intéressante concernant la durée de vie du projet :Selon le développeur, difficile à préciser car..., précise-t-il avant de rajouter que. Et quand on jette un regard au premier volet de la saga, effectivement, difficile d'en définir une durée précise.Il va de soi qu'un joueur moyen, ou une personne moins initiée à ce genre de concept exigeant, peut facilement rajouter des dizaines d'heures au compteur. Et inversement pour les surdoués. Ainsi,Rendez-vous le 13 mars prochain en exclusivité sur PlayStation 4.