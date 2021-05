Nioh : la licence cumule 5 millions de copies à travers le monde, d'autres chiffres révélés

Nioh fait désormais des grandes fiertés de Koei Tecmo, puisque la série compte désormais 5 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Un chiffre partagé par l'éditeur japonais qui précise que ce résultat se découpe comme suit : 3 millions de copies écoulées pour le 1er Nioh sorti en 2017 et 2 millions pour Nioh 2 sorti le 12 mars 2020. Il est tout de même de bon ton de préciser que sur ces 2 millions, on compatibilise le jeu de base mais aussi son édition complète parue sur PC, PS5 et PS4. Cependant, en termes de progression, on observe une légère augmentation de la vitesse de vente entre les deux épisodes, puisque ces chiffres ont été réalisés en 13 mois au lieu de 16. On termine en précisant que Koei Tecmp travaille sur un nouveau jeu non annoncé actuellement et qu'il ambitionne de viser les 5 millions de copies écoulées durant sa carrière. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.