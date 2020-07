Nioh 2 : des vidéos de gameplay pour le DLC "Le disciple du Tengu", un boss fight en prime

LIVESTREAM KOEI TECMO

bâton lunaire dont la forme semble changer selon la posture du personnage ; une caractéristique semblable à celle du glaive. En effet, on s'aperçoit que si l'arme reste rigide en posture haute pour infliger un maximum de dégâts, ses deux extrémités deviennent mobiles en posture moyenne, ce qui permet de bénéficier d'une meilleure allonge, notamment dans l'exécution de combos.Famitsu, Dengeki Online et IGN Japan ont pu passer du temps en compagnie de l'extension, et donc croiser l'un des nouveaux boss promis par les développeurs de Team Ninja. Visiblement, une fois qu'on l'aura vaincu, il se rangera à nos côtés et nous prêtera main forte face aux autres ennemis. On rappelle que c'est à partir d'aujourd'hui que le DLC "Le disciple du Tengu" est disponible sur le PlayStation Store au prix de 9,99€, sachant que deux autres extensions du même calibre sont prévues.Nioh 2 est sorti sur PS4 le 13 mars dernier.

