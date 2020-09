Nioh 2 : le 2e DLC majeur s'appelle "Ténèbres dans la capitale", infos et date de sortie

Là-bas, le joueur se rendra compte que les environs sont peuplés de yôkai peu accueillants. " Pour lever le voile sur les mystères qui entourent l’histoire de Sohayamaru, notre protagoniste s’aventure dans la ville de Kyoto et découvre un sanctuaire qui abrite une vieille boîte, explique le directeur créatif Tom Lee. Après l’avoir inspectée, Sohayamaru se met à scintiller et le protagoniste est emporté au beau milieu de la période Heian, atterrissant ainsi dans une ancienne version de la capitale."Là-bas, le joueur se rendra compte que les environs sont peuplés de yôkai peu accueillants. " "Le disciple du Tengu" sortie le 30 juillet dernier au prix de 9,99€, le studio profite du Tokyo Game Show 2020 pour annoncer le second DLC majeur baptisé "Ténèbres dans la capitale". "





Tout ça sortira le 15 octobre prochain, mais avant ça, d'autres détails sur l'add-on seront bien évidemment distillés.





"'Ténèbres dans la capitale' comprend de nouvelles histoires, des nouveaux boss terriblement puissants, des yokai retors, des esprits protecteurs inédits, des compétences, des ninjutsu, de la magie d’Onmyo et des noyaux d’âme, souligne logiquement le bonhomme. Et pour couronner le tout, ce nouveau chapitre proposera des nouveaux ensembles d’armures impressionnants ainsi qu’une arme que les adeptes du corps à corps seront heureux de découvrir."Tout ça sortira le 15 octobre prochain, mais avant ça, d'autres détails sur l'add-on seront bien évidemment distillés.

Team Ninja continue d'étoffer le contenu de Nioh 2. En effet, après l'extensionCependant, il existait de nombreux héros suffisamment braves pour s’opposer à ces démons, reprend Tom Lee. Parmi eux se trouvait le plus notable des pourfendeurs de démons et le plus grand sorcier de l’histoire, ainsi que leurs subordonnées et collègues qui se battaient à leurs côtés." Une aide que l'on ne refusera certainement pas.