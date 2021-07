PlayStation Now : Red Dead 2, God of War, Nioh 2 et Judgment en juillet, que des gros jeux

Conscient qu'il doit muscler son jeu face à Microsoft et son Xbox Game Pass incontournable, Sony Interactive Entertainment vient de révéler la liste des jeux qui sont disponibles pour le mois de juillet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'éditeur a décidé de sortir l'artillerie lourde. Visez un peu : Red Dead Redemption 2, GOD OF WAR, Nioh 2, Judgment, Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Moving Out et Nascar Heat 5, tels sont les titres qui ont été sélectionnés pour ensoleiller notre été. Bien sûr, on retient principalement les gros AAA comme Red Dead 2 et God of War, mais il faut mesurer que ce mois-ci signe avant tout un choix à la fois varié et qualitatif.

Red Dead Redemption 2

Par les créateurs de Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption premier du nom, Red Dead Redemption 2 vous fait découvrir la vie en Amérique à l’aube des temps modernes. Après un braquage qui tourne mal dans la ville occidentale de Blackwater, Arthur Morgan et le gang Van der Linde sont contraints de prendre la fuite. Avec des agents fédéraux et les meilleurs chasseurs de prime du pays lancés à ses trousses, le gang va devoir en découdre et truander pour survivre dans l’Amérique profonde. Red Dead Online est également inclus : écrivez votre propre histoire en affrontant des hommes de loi, des gangs de hors-la-loi et des animaux féroces pendant la Conquête de l’Ouest.

Red Dead Redemption 2 sera disponible sur PlayStation Now jusqu’au 1er novembre 2021, exclusivement par téléchargement sur PS4/PS5.









Nioh 2

Maîtrisez les arts mortels du samouraï sous les traits d’un guerrier mi-humain, mi-yokai dans la suite du célèbre RPG d’action. Découvrez un Japon sanglant à l’ère Sengoku et les redoutables Royaumes obscurs infestés de démons gigantesques et impitoyables. Dégainez vos armes destructrices et tailladez vos ennemis, grâce à un système de combat revisité qui vous permettra de vous changer en yokai pour déchaîner vos pouvoirs paranormaux dévastateurs.









Moving Out

Moving Out est un simulateur de déménagement à la physique hilarante. En tant qu’expert certifié en déménagement et en agencement de meubles fraîchement diplômé, vous faites vos armes en acceptant des missions de déménagement dans toute la ville de Packmore. Développez Smooth Moves, recrutez des personnages personnalisables hauts en couleur et sauvez votre ville d’un véritable cauchemar mobilier. Jouez en solo ou en co-op et traversez des banlieues endormies, des fermes effrénées, des maisons hantées, des mondes en réalité virtuelle et bien plus !









God of War

Cette réinterprétation époustouflante de God of War réunit tous les ingrédients qui ont fait le succès de la franchise emblématique : des combats de boss épiques, des affrontements fluides et un vaste monde à couper le souffle, sans oublier une histoire puissante et émouvante qui fixe les bases du nouvel univers de Kratos. Après s’être vengé des dieux de l’Olympe, Kratos vit désormais dans le royaume des dieux et monstres de la mythologie nordique. Mentor et protecteur d’Atreus, un fils bien déterminé à gagner son respect, Kratos doit affronter et contrôler la rage qui l’a longtemps défini. C’est dans ce monde sauvage et redoutable que Kratos doit enseigner à son fils comment lutter pour sa survie.









Judgment

Développé par l’équipe à qui l’on doit la célèbre série Yakuza, ce jeu est un thriller psychologique captivant. Hanté par son passé, Takayuki Yagami, un avocat déchu, change de carrière pour devenir détective privé et tenter par tous les moyens de s’infiltrer dans le réseau criminel de Kamurocho, afin d’enquêter sur une série de meurtres atroces. Suivez des suspects, découvrez des indices et apportez des preuves à la cour. Tirez parti de deux styles de combat uniques pour terrasser vos adversaires lors d’affrontements spectaculaires.

Judgment sera disponible sur PlayStation Now jusqu’au 4 octobre 2021.









Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Découvrez le jeu vidéo officiel des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ce titre comporte plus de 15 disciplines des Jeux Olympiques dans les domaines de l’athlétisme, des sports de ballon et des sports aquatiques. Vous y retrouverez des lieux emblématiques reproduits à la perfection, comme le Stade Olympique et le Centre aquatique de Tokyo. Chaque discipline est disponible en multijoueur en ligne, ce qui vous permet d’affronter des joueurs du monde entier.







Nascar Heat 5

Le jeu vidéo officiel de la série de courses automobiles la plus populaire au monde vous permet de piloter de véritables monstres motorisés afin de devenir le champion des Nascar Cup Series de 2020. Cet opus réunit les écuries, voitures et pilotes officiels des trois Nascar National Series ainsi que de l’Xtreme Dirt Tour, mais aussi 39 circuits authentiques. Le mode Carrière immersif s’accompagne du mode Course rapide, d’un tout nouveau mode Session de test et du multijoueur en ligne ou en local avec écran scindé.