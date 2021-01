Nioh 2 : un trailer nerveux consacré à la version PC, voilà à quoi il faut s'attendre

Nioh Collection. Elle aussi arrivera le 5 février prochain uniquement sur la console next-gen de Sony Interactive Entertainment. Nioh Remastered – Édition Complète. Enfin, n'oublions pas que les deux versions remasterisées seront réunies dans une compilation baptisée

Koei Tecmo a mis en ligne une toute nouvelle vidéo de Nioh 2, histoire de rappeler que le jeu sortira le 5 février prochain sur PC dans le cadre d'une Edition Complète. Comme on peut s'y attendre, la séquence met en avant les différentes options auxquelles auront droit Damien et ses potes, à savoir la 4K HDR, du 60 et du 120fps, la possibilité de jouer au clavier et à la souris, la compatibilité avec les écrans 144hz, ou encore la prise en compte des moniteurs ultra larges.Pour mémoire, Nioh 2 : Edition Complète débarquera également sur PS4 et PS5 le même jour, tout comme