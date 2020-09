Nintendo Switch : un bundle avec Fortnite proposé, toutes les infos

Le pack Panthère intégrant la tenue Panthère et deux styles additionnels

L'accessoire de dos Kit soyeux

2000 V-Bucks

Alors que la popularité de la Switch n'a déjà plus rien à prouver, il semblerait que Nintendo ait encore faim de succès : difficile de lui en vouloir et, donc, la firme vient tout juste de présenter son dernier partenariat avec Epic Games. Sans surprise, c'est le célèbre Fortnite qui est concernéet plusieurs bonus sont compris, à savoir :Autrement plus inédit,Seul problème ? Le prix n'a pas encore été communiqué mais nul doute que Big N devrait éclaircir tout cela très prochainement.