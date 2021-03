Nintendo Switch Pro : des exclus prévues sur la console ? Un insider lâche ses infos

Même si Nintendo jure sur sa tête qu'il ne compte absolument pas proposer une déclinaison Pro de sa Switch, les rumeurs continuent d'affluer, la dernière en date provenant du très sérieux Bloomberg. En effet, nos confrères ont affirmé hier que le constructeur japonais planchait bel et bien sur un modèle capable, entre autres, d'afficher les jeux en 4K upscalée, et ce via un écran OLED (élaboré par Samsung) aux dimensions plus grandes que celles actuelles - on passerait alors de 15,7 cm à 18 cm.Aujourd'hui, c'est au tour de l'insider NateDrake d'y aller de sa petite confidence sur Reddit . Ainsi, celui qui fut l'un des premiers à parler de la compilation Super Mario 3D All-Stars sur Nintendo Switch croit savoir que le modèle Pro aura droit à quelques exclusivités, notamment de la part des éditeurs-tiers. Selon lui, il s'agira d'un nombre restreint de titres ; et pour titiller la curiosité des fans, il ajoute qu'il connaît déjà au moins l'une de ces exclus.Il n'en fallait pas plus pour que ça commence à fuser dans tous les sens. Certains pensent que Red Dead Redemption 2, Final Fantasy VII Remake, GTA 5 ou encore Cyberpunk 2077 pourraient figurer parmi les élus. Par ailleurs, il n'est pas impossible que Nintendo profite du lancement de la machine - si la Nintendo Switch Pro devait être confirméen, bien sûr - pour glisser un jeu first party. Bref, les paris sont ouverts.