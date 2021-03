Nintendo Switch Pro : écran OLED, 4K, date de sortie et autres améliorations, tout a fuité !

Les rumeurs autour de la Nintendo Switch Pro viennent de prendre une toute nouvelle dimension, depuis que le très informé site Bloomberg vient de lâcher ses informations autour du prochain modèle de la console hybride de Nintendo. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, ce n'est pas Jason Schreier qui a sorti le scoop, mais deux autres journalistes qui travaillent avec lui que sont Takashi Mochizuki et Sohee Kim. Ces derniers sont formels, Nintendo a bel et bien l'intention de sortir ce que les insiders appellent la Nintendo Switch Pro à la fin de l'année 2021. Ce nouveau modèle de la Switch opérerait une mise à jour hardware, avec l'arrivée d'un tout nouvel écran. Il serait plus grand avec une diagonale de 7 pouces (soit 18 cm) au lieu des 6,2 pouces (15,7 cm) de la Switch classique, et des 5,5 pouces (14 cm) de la Switch Lite. Mais sa particularité, c'est de proposer une dalle OLED 720p, fabriqué par Samsung, avec lequel Nintendo s'est approché ces derniers mois. Selon les informations de Bloomberg, le fabricant coréen serait prêt pour lancer une production en masse à partir du mois de juin prochain, avec pour objectif la fabrication de 1 million d'écrans OLED "Switch Pro" par mois, histoire d'avoir un stock disponible pour sa sortie prévue en fin d'année 2021.







L'avantage de cet écran OLED, c'est de proposer une meilleure qualité en termes d'images (on verra une nette amélioration par rapport à l'écran cristaux liquides de la Switch classique), proposera un constraste plus affirmé, des couleurs plus éclatantes et surtout une bien meilleure autonomie. Malgré ces nouveautés hardware, Bloomberg précise que la console continuera d'afficher les jeux en 720p en mode portable, tandis qu'un upscale 4K serait prévu lorsque la machine est branchée au téléviseur, ce qui signifie que Nintendo changera sans doute le dock pour ce nouveau modèle. Faut-il s'attendre à un meilleur processeur avec cette "Switch Pro", sachant que la puce Tegra de NVIDIA n'est en l'état pas capable d'afficher du 4K. La Nintendo Switch a fêté hier ses 4 années d'existence, et le gap technologique avec les consoles next gen' que sont la PS5 et la Xbox Series X se fait de plus en plus sentir. Logique que Nintendo mette à jour son hardware pour que ses jeux puissent gagner en qualité, notamment les titres open world qui demandent bien plus de ressources. Quand on sait les ambitions du prochain Zelda Breath of the Wild 2, il n'est pas impossible que Nintendo profite de ce nouveau modèle pour présenter son jeu sous un autre jour. Et quand on sait que la Switch ne se trouve qu'au milieu de son cycle, comme l'a affirmé le PDG Shuntaro Furukawa, il y a fort à parier que Nintendo ait besoin de ce petit coup de pouce hardware pour finir la carrière de la Switch sur de meilleures bases.