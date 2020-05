Nintendo : les ventes de la 3DS en chute libre, la fin de la console imminente ?

Alors que Nintendo est sur son petit nuage grâce aux ventes stratosphériques de la Switch, la 3DS semble définitivement devenue le parent pauvre de la marque, avec notamment des ventes en chute libre. En effet, sur l'année fiscale 2019-2020, la console s'est écoulée à 690 000 exemplaires, soit une baisse de 73% par rapport aux 2,55 millions de machines vendues l'exercice précédent. Même tendance du côté des jeux : 4,99 millions cette année, contre 13,22 millions celle d'avant (-62,3%).

Dans son dernier bilan fiscal, Nintendo n'a même pas pris la peine d'annoncer de chiffres prévisionnels pour la 3DS et ses titres. C'est la première fois depuis la sortie de la machine que la firme de Kyoto agit de la sorte, ce qui prouve qu'elle est bel et bien passée à autre chose. D'ailleurs, le planning des sorties sonne creux et la machine est quasiment devenue inexistante dans les campagnes marketing de Nintendo. Avec l'arrêt de la production de la 3DS en 2019, et de la 2DS en début d'année, la New 2DS XL reste l'ultime console encore sur les chaînes d'assemblage.