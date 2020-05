Super Nintendo World : la zone semble presque terminée, la preuve en image

Niché au coeur du parc Universal Studios au Japon, le Super Nintendo World semble bientôt prêt à accueillir ses premiers visiteurs comme en témoigne une nouvelle photo. Depuis plus d'un an, les aperçus se succèdent , qu'il s'agisse de concepts ou de photos prises au téléobjectif ; mais ce dernier cliché est probablement le meilleur que l'on ait pu voir depuis longtemps. On ignore encore à quel point le COVID-19 a impacté le chantier et retardé l'ouverture, mais les travaux semblent déjà bien avancés. On peut d'ailleurs remarquer une zone aquatique basée sur les châteaux de Peach et de Bowser, ainsi que de nombreux tuyaux verts disséminés à travers la zone.On parie que Laurely ne devrait pas tarder à prendre un billet d'avion pour Tokyo dès que le tout aura ouvert.