Super Nintendo World : le futur parc d'attractions se montre en vidéo, des nouvelles infos

Nintendo a tenu une conférence de presse consacrée au Super Nintendo World, son futur parc d'attractions dont les portes s'ouvriront l'été prochain au Japon. L'occasion pour le constructeur nippon de distiller des informations supplémentaires susceptibles d'intéresser les amateurs du genre. Par exemple, ce rendez-vous fut l'occasion d'apprendre que les visiteurs pourront se procurer des bracelets connectés - les Power Up Bands - à l'effigie des héros du Royaume Champignon. Synchronisés avec une application mobile, ils permettront de récupérer des pièces, des étoiles et même des tampons, sachant que des blocs "?" seront éparpillés aux quatre coins du parc.Le but est bien évidemment de favoriser l'émulation entre les visiteurs - un classement affichera les scores en temps réel - et de leur donner l'impression de prendre part à un jeu vidéo grandeur nature. D'ailleurs, il y aura moyen de partir à la recherche de trois clés afin d'arracher les Golden Mushrooms des mains de Bowser Jr. A noter que six modèles de bracelets seront disponibles au départ (Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi, Toad), qu'une compatibilité entre bracelet-application-Switch est prévue pour plus tard, et que le Nintendo Super World comprendra des zones souterraines.