Nintendo 64 + Megadrive : un supplément payant en plus de l'abonnement online sur Switch

Il n'y avait pas que des trailers et de jolis screenshots à montrer lors du Nintendo Direct du 24 septembre 2021, il y avait aussi l'annonce de l'arrivée du catalogue de la Nintendo 64 et de la Megadrive sur Nintendo Switch. Une officialisation qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes, très mécontents du business model proposé par Nintendo. En effet, alors que les jeux NES et les jeux Super Nintendo sont proposés gratuitement dans le cadre de la souscription au service, il faudra rajouter un supplément à l'abonnement en cours pour jouir de tous ces jeux. Des titres qui arriveront par vague et qui seront des jeux émulés et non des remasters, on préfère le préciser. Histoire que l'immersion soit la plus totale, Nintendo a prévu de commercialiser la manette de chaque console qui va avec, N64 et Mega Drive, à un prix de 50€ qui n'a pas manqué lui aussi de faire rager les joueurs. Du coup, Nintendo a précisé qu'il sera possible de souscrire à l'offre Switch Online + Expansion Pack (N64 + Megadrive donc) ou alors de faire évoluer son abonnement si le vôtre est déjà en cours.





Voici la liste des jeux Nintendo 64 sur Switch au lancement :





- Super Mario 64

- Mario Kart 64

- Star Fox 64

- Yoshi's Story

- The Legend of Zelda: Ocarina of Time

- WinBack : Covert Operations

- Mario Tennis

- Dr. Mario 64

- Sin and Punishment



Liste des jeux Nintendo 64 à venir :

- Banjo-Kazooie

- Pokémon Snap

- The Legend of Zelda : Majora's Mask

- Kirby 64 : The Crystal Shards

- Mario Golf

- Paper Mario

- F-Zero X









Voici la liste des jeux Megadrive sur Switch au lancement :



- Castlevania Bloodlines

- Contra: Hard Corps

- Dr. Robotnick's Mean Bean Machine

- Ecco The Dolphin

- Golden Axe

- Gunstar Heroes

- Musha

- Phantasy Star IV

- Ristar

- Shining Force

- Shinobi III

- Sonic The Hedgehog 2

- Streets of Rage 2

- Strider