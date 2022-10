NFS Unbound : c'est le nouveau Need For Speed et les images viennent de fuiter

L'annonce officielle du prochain Need For Speed, celui de 2022, vient d'être éventé par Neowing, un site marchand japonais , qui a d'ores et déjà mis à jour la fiche technique et dévoilé par la même occasion les tous premiers screenshots. Le nom Need For Speed Unbound est donc confirmé, comme l'avait annoncé de nombreux insiders ces dernières semaines , mais on apprend qu'il a été stylisé en NFS Unbound. Développé entièrement par le studio Criterion, à qui l'on doit la série des Burnout et les meilleurs Need For Speed aussi, ce NFS Unbound reprendra peu ou prou ce qui a déjà été fait par le passé par NFS Nitro, où l'art et la musique façonnent le style du pilote. Il suffit de jeter un oeil aux images pour constater que l'ambiance est très colorée, qu'il y aura des néons de partout et que ce côté street a été appuyé par une direction artistique très cartoon, avec des personnages qui frôlent le cel-shading. On aime ou on déteste. Dans tous les cas, le jeu est visiblement attendu uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series, pour une sortie prévue pour le 2 décembre 2022, cette date étant elle aussi indiquée sur Neowing. Mais on attend les infos officielles d'Electronic Arts pour en avoir le coeur net.