Need For Speed Unbound : l'annonce du jeu semble imminente, Criterion Games tease les fans

" Le prochain Need For Speed sera photoréaliste, mais il y aura également des effets visuels de type anime , avait-il expliqué. Vous savez, c'est comme dans les publicités automobiles où, pendant que la voiture roule, des flammes et d'autres éléments façon dessin animé s'envolent un peu partout. C'est ce genre d'effet qu'ils semblent vouloir obtenir.







Une semaine plus tôt, le même Jeff Grubb avait affirmé que le jeu ne sortirait que sur Xbox Series X, Xbox Series S, PC et PS5, chose que confirme aujourd'hui Tom Henderson. Si cela devait être officialisé, nul doute qu'Electronic Arts et Criterion Games apporteront quelques explications.



Les choses semblent s'accélérer pour Need For Speed Unbound qui, selon toute vraisemblance, devrait être le prochain épisode majeur du jeu de course d'Electronic Arts. En effet, ceux qui passent leurs journées sur les réseaux ont certainement remarqué que Criterions Games et le compte Twitter de Need For Speed ont changé leur logo, signe d'une officialisation imminente. D'ailleurs, il y a peu, l'incontournable Tom Henderson a indiqué qu'après de multiples reports en interne, tout était désormais réuni pour une annonce début octobre, avec un premier trailer en prime. Ce dernier serait rythmé par un morceau du rappeur américain A$AP Rocky et afficherait même la date de sortie du jeu, à savoir le 2 décembre 2022.Need For Speed Unbound a fait l'objet de bon nombre de rumeurs ces derniers mois. Par exemple, au mois d'avril , le journaliste