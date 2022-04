Need For Speed 2022 : des nouvelles rumeurs sur le jeu, des courses en plein coeur de Chicago ?

Il faut croire que Jeff Grubb a des choses à dire sur le prochain Need For Speed. En effet, il y a quelques jours, le journaliste de VentureBeat indiquait que les versions Xbox One et PS4 pourraient être annulées , et que donc cet épisode serait exclusivement dédié aux consoles next-gen et au PC. Aujourd'hui, le bonhomme lâche des nouvelles rumeurs dans le cadre de son émission GrubbSnax , et selon lui, les développeurs de Criterion Games souhaitent donner au jeu une esthétique particulière. "Le prochain Need For Speed sera photoréaliste, mais il y aura également des effets visuels de type anime, explique-t-il. Vous savez, c'est comme dans les publicités automobiles où, pendant que la voiture roule, des flammes et d'autres éléments façon dessin animé s'envolent un peu partout. C'est ce genre d'effet qu'ils semblent vouloir obtenir."Côté contenu, Jeff Grubb croit savoir que l'Autolog fera son grand retour. On rappelle que cette fonctionnalité dédiée au multijoueur est apparue pour la première fois dans Need For Speed : Hot Pursuit afin de donner une dimension sociale au jeu. "Vous pourrez customiser chacune des pièces de votre voiture", garantit-il. Enfin - et ce n'est pas le moins important - ce nouveau Need For Speed devrait se dérouler dans la ville fictive de Lake Shore City, un terrain de jeu grandement inspirée de Chicago. Bon, on rappelle que la dernière fois, le même Jeff Grubb évoquait plutôt Miami comme modèle. Mais bon, encore une fois, comme il ne s'agit que de rumeurs...Pour l'instant, la seule certitude, c'est que c'est bien Criterion Games qui est aux commandes du projet. Il a déjà à son actif les opus Hot Pursuit, Most Wanted et Rivals, sans oublier la saga Burnout. Il se murmure même que pour Need For Speed 2022 - dont la sortie serait programmée pour novembre prochain - le studio britannique pourrait bénéficier de l'aide de Codemasters qui, on le rappelle, a définitivement été racheté par Electronic Arts l'an passé