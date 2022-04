Need For Speed 2022 : les versions PS4 et Xbox One annulées ? Nouvelles rumeurs

Saga jadis respectée, Need For Speed n'est plus que l'ombre d'elle-même depuis quelques années, et chaque nouvel épisode depuis 10 ans souffle le chaud et le froid. Le dernier épisode en date remonte à 2019 et le prochain épisode se fait cruellement attendre. Si l'on sait que c'est le studio Criterion Games qui planche dessus, le développement avait pris du retard à cause d'un certain Battlefield 2042 qui avait fait appel à de nombreux studios en renfort, pour un résultat décevant, on le rappelle. Si Electronic Arts reste très discret autour du Need For Speed 2022, quelques insiders come Jeff Grubb ont décidé de lâcher quelques informations, à mettre bien sûr au conditionnel. C'est en effet à l'occasion de son émission " Grubbsnax" que le journaliste prétend savoir que le jeu verra bien le jour cette année, en novembre 2022 très exactement. Il précise également qu'il s'agira d'un épisode dédié exclusivement aux consoles next gen' PS5 et Xbox Series (en plus du PC bien sûr), puisque les versions PS4 et Xbox One ont été purement et simplement annulées. Concernant le terrain de jeu, Jeff Grubb évoque la ville de Miami, ou quelque chose qui lui ressemble, mais il ne semble pas sûr de lui. Il évoque des pistes mouillées, de nuit et avec un côté underground. Attendons plutôt des informations plus solides ou officielles pour commencer à parler à l'affirmatif.