New Fatal Fury : il sera en 3D et ne s'appellera pas Garou Mark of the Wolves 2, SNK s'exprime

Le 7 juillet dernier, SNK surprenait son monde en révélant le développément d'un nouveau Fatal Fury slash Garou . Une annonce qui a fait hurler de joie les personnes présentes lors de l'EVO de Las Vegas, mais aussi tous les possesseurs d'une NeoGeo (des vrais), le dernier épisode remontant à 23 ans déjà. Hormis un teaser un peu cheap, SNK est resté très discret autour du projet, mais la présence de Yasuyuki Oda (l'homme fort du revival de SNK) à la gamescom 2022 fin août a permis à plusieurs médias de lui poser quelques questions pertinentes. C'est le cas d'Andy Robinson, journaliste chez VGC, qui a eu le privilège de passer quelques minutes avec lui , afin d'essayer de lui soutirer des informations sur ce nouveau Fatal Fury. Après être revenu sur la carrière de Yasuyuki Oda, les ambitions nouvelles de SNK depuis le rachat d'un fond financier chinois en 2015, et l'arrivée au capital de l'Arabie Saoudite, Andy Robinson est revenu sur l'intitulé de ce nouveau Fatal Fury / Garou et savoir si SNK comptait reprendre des éléments qui avaient été abandonné lors de la production de Garou Mark of the Wolves 2, notamment les personnages qui ont leaké il y a quelques mois.

VGC : Je suis sûr que vous avez vu qu'en mai de cette année, un CD débug d'un développeur est apparu en ligne, contenant de nombreux détails sur un Garou Mark of the Wolves 2 supposé sortir sur NeoGeo au début des années 2000, y compris des plans pour six nouveaux personnages.. Naturellement, beaucoup de fans aimeraient savoir si vous avez prévu d'inclure des éléments de ce jeu annulé dans le nouveau Fatal Fury, ou s'il aura une influence sur le développement de ce nouveau jeu ?





Yasuyuki Oda : De toute évidence, il y a un grand écart entre le moment où cela a été créé et ce qui se passe aujourd'hui. L'industrie de manière générale a beaucoup changé. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons entièrement repensé le jeu, aussi bien la structure que son ensemble, l'histoire aussi, afin de nous assurer de rester fidèle le plus possible à la série. Il y aura probablement des éléments de cette conception originale (Garou Mark of the Wolves 2, ndlr) qui survivront dans le nouveau jeu, et peut-être que certaines choses ne le seront pas, mais nous essayons de trouver le bon équilibre pour qu'il plaise aussi à la nouvelle génération.





VGC : Que pouvez-vous me dire sur les six nouveaux personnages qui étaient prévus pour Garou 2 ? Pourrions-nous voir certains d'entre eux revenir ?



Yasuyuki Oda : Nous ne pouvons rien dire sur les décisions prise ssur le roster pour l'instant, mais la seule chose qui est certaine, c'est qu'on ne l'appellera pas Garou Mark of the Wolves 2. C'est un nouveau Fatal Fury / Garo, et personne ne connaît encore le vrai titre.

VGC : Oh, donc c'est un jeu qui va davantage ressembler aux jeux originaux Fatal Fury ?



Yasuyuki Oda : Oui.

Forcément, avec une absence de plus de plus de 23 ans, la série Fatal Fury est sortie des radars des jeunes joueurs, encore plus s'ils n'ont pas connu l'ère NeoGeo. Difficile donc pour SNK de vouloir miser sur un Garou Mark of the Wolves qui ne parlera qu'à une poignée d'initiés. Ce qui va de pair avec la question qui concerne le look et les graphismes du jeu. Tous ceux qui fantasmaient sur un retour de la 2D faite à la main risquent de pleurer toutes les larmes de leur corps, ce New Fatal Futy / Garou optera pour une réalisation en 3D, à l'image des dernières productions SNK, plus faciles à produire et moins coûteuse à développer surtout.