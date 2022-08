New Fatal Fury : SNK annonce un nouvel épisode, voici tous les indices qui prouvent que c'est Garou Mark of the Wolves 2

Cette annonce-là, personne ne l'a vue venir. Alors que l'EVO 2022 se termine doucement du côté de Las Vegas, SNK avait gardé quelques annonces sous le coude, histoire de cloturer l'événement comme il se doit. Sans prévenir, l'éditeur japonais nous révèle que le développement d'un nouvel épisode de Fatal Fury est lancé. Une annonce accueillie avec une joie immense, surtout de la part des possesseurs de la NeoGeo qui attendent ce jour depuis 23 ans, puisque le dernier épisode en date, Garou Mark of the Wolves, est sorti sur NeoGeo en 1999. D'ailleurs, SNK n'officialise pas encore le nom du jeu, et l'appelle pour le moment New Fatal Fury / Garou, mais compte-tenu des inombrables indices laissés par SNK, il y a de fortes chances que ça soit une suite à l'un des meilleurs jeux de baston 2D jamais créé.Dans le teaser trailer qui accompagne ce reveal, on observe que c'est Rock Howard qui est mis en avant, lui qui était le main character du premier Mark of the Wolves, Terry Bogard ayant été placé comme mentor avec son nouveau costume. Autre détail qui ne trompe pas : le choix de la musique qui accompagne la vidéo : "Sunrise on the Train", qui n'est autre que le thème musical de Terry Bogard dans Garou Mark of the Wolves. Et enfin, Yasuyuki Oda, l'homme qui a permis à SNK de retrouver ses lettres de noblesse, a toujours affirmé haut et fort qu'il mettra tout en oeuvre pour faire une suite à Mark of the Wolves, mais aussi à The Last Blade 2. Il reste cependant un dernier indice que les fans auront remarqué : outre la silhouette de Billy Kane, on aperçoit aussi celle de Kain R. Heinlein, le dernier boss qui fera sans doute partie du casting. De quoi se dire que c'est bel et bien Garou Mark of the Wolves qui arrive, ce qui rejoindra aussi l'appel du pied de Lizardcube à SNK en janvier 2021 ...