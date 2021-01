Garou Mark of the Wolves 2 : les créateurs de Streets of Rage 4 dévoilent une image "vision d'artiste"

Démarré chez SNK alors que la société n'était pas encore en difficulté, le projet Garou Mark of the Wolves 2 n'a finalement jamais vu le jour. Nombreux sont les joueurs qui ont été frustrés par une telle décision, le titre étant considéré comme l'un des meilleurs jeux de baston jamais créé. Bien sûr, avec l'aide de la nostalgie, le nom du jeu revient assez régulièrement sur le devant de la scène, mais l'idée que cette suite pourrait voir enfin le jour enfle depuis que Lizardcube a partagé un image "vision d'artiste" sur ses différents réseaux. Cette illustration signée Ben Fiquet (que nous avions reçu dans la dernière de L'ÉMISSION JEUXACTU sur LeStream en mars 2020) rappelle que les développeurs de Streets of Rage 4 sont eux aussi nostalgiques de l'ère Neo Geo. Ben Fiquet n'était d'ailleurs pas tout seul pour réaliser cette belle fresque, le designer Julian Nguyen-You a également apporté sa touche, notamment sur la mise en place du décor.









Parmi les petits détails qui n'ont pas échappé aux fans, on observe la présence d'un personnage inédit qui fait face à Rock Howard. Ce combattant faisait partie des nouveaux persos à intégrer le roster de Garou Mark of the Wolves 2 et qui avait été aperçu lors de croquis préparatoires. Des images qui avait été partagées par Yasuyuki Oda en personne, le producteur de KOF, qui aimerait également remettre sur pied le développement de Garou Mark of the Wolves 2. Oda-san a d'ailleurs répondu au tweet de Ben Fiquet, en sous-entendant que ça serait cool d'avoir une version de Lizardcube si suite il y a... En attendant, chez SNK, on termine le développement de The King of Fighters XV, dévoilé récemment, et qui commence à communiquer autour des combattants prévu au casting. Le dernier en date étant Meitenkun, le jeune homme qui se bat avec un oreiller.