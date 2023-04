New Fatal Fury Garou 2 : Terry Bogard, Andy Bogard et Joe Hisaishi confirmés dans le jeu, nouveau trailer

Billy Kane et Kain R. Heinlein, le dernier boss du premier Garou. Ça risque d'être explosif.

SNK a profité de l'EVO Japan qui se tient en ce moment à Tokyo pour donner des nouvelles de New Fatal Fury que beaucoup espèrent encore Garou Mark of the Wolves 2. Par le biais d'un nouveau trailer aussi statique que le premier dévoilé en septembre 2022, on apprend que le développement est actuellement à plein régime du côté d'Osaka, dans les studios du créateur de la NeoGeo. Histoire de donner un peu de biscuit à sa commu, SNK dévoile trois personnages qui seront dans le roster de lancement. On a Terry Bogard pour commencer, qui revient avec sa tenue Garou, soit avec les cheveux lâchés et son blouson marron Running Wild. Il sera accompagné par son frère, Andy Bogard, qui a sembe-t-il troqué sa tenue de ninja pour un pantalon pince et une chemise blanche, sans oublier les cheveux lâchés également. Enfin, il y a Joe Higashi qui viendra compléter la team, avec une tenue proche des anciennes, avec son short de Muay Thai et une veste sportive sur le dos cette fois-ci. Ils rejoignent ainsi Rock Howard,