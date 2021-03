Naughty Dog : le studio recrute pour du multijoueur, 1ers détails croustillants

Bien que Naughty Dog ait fait l'impasse sur le multijoueur dans leur dernière production acclamée, The Last of Us Part. II, le studio californien compte bien s'y remettre sérieusement à l'occasion de leur prochain projet encore non dévoilé. Si certains croient au prolongement de l'aventure d'Ellie et Abbie,En attendant que les Américains officialisent ce chantier mystérieux, d'autres indices commencent à émerger sur la toile pour donner un premier aperçu :, une personne dont le rôle sera très important au sein de l'élaboration d'un multijoueur ambitieux.Ce développeur devra notamment travailler sur tout le système monétaire en jeu :En revanche, sur quoi, comment, quand : ça, c'est un mystère encore non élucidé. S'agit-il de leur seul et unique prochain jeu ou bien d'une autre concoction, à venir en marge d'un titre solo ? Hélas, nous allons devoir attendre sagement pour y voir plus clair. En tout cas, Evan Wells, co-président de Naughty Dog, a récemment prôné la patience pour que l'on puisse découvrir le pot aux roses. Alors, patientons...