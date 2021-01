Naughty Dog : un jeu médiéval-fantastique sur PS5 ? Un Senior Concept Artist balance des images

Maintenant que The Last of Us Part 2 est sorti, et qu'il a raflé toutes les récompenses qu'il méritait en 2020, le studio Naughty Dog peut enfin se consacrer à la suite. Un nouveau jeu qui semble d'ores et déjà bien avancé et qui s'annonce "super cool" si l'on en croit le message posté par Neil Druckmann en personne , le désormais co-Président du studio, sur son compte Twitter. Naughty Dog recrute en masse pour ce nouveau projet et il se pourrait bien qu'on ait déjà découvert les premières images du jeu, du moins les ébauches ? Comment cela est-il possible ? Par le biais de Hyoung Nam, un Senior Concept Artist chez Naughty Dog, qui a publié trois artworks sur son portfolio, qui mettent en avant des "Femmes du Nord". Jusque-là, rien de bien extraordinaire, sauf que ces illustrations sont accompagnées d'une accroche qui n'a laissé personne indifférent : "Inspiré du nouveau jeu, vous savez de quoi je parle... ;)"Autant vous dire que cette légende change évidemment la donne, et il n'en aura pas fallu moins pour enflammer Internet et que les spéculations commencent à germer au sein des forums de jeux vidéo. Que faut-il comprendre de l'intervention de Hyoung Nam ? Boulette de sa part ? Envie de troller la planète JV ? Ou tout simplement envie de laisser des indices pour nous suggérer l'avenir de Naughty Dog ? On pourrait en effet y voir une manière subtil et déguisée de prendre la température que cette nouvelle direction que prend le studio, habitué à nous proposer des jeux au concept plus réaliste (Uncharted, The Last of Us). En proposant un univers médiéval-fantastique et sans doute en allant puiser dans la mythologie nordique, le studio californien peut prendre un risque, et cette façon de communiquer peut permettre de prendre la température ambiante. Si les joueurs semblent plutôt excités à l'idée de retrouver Naught Dog sur un terrain moins habituel, on constate que ce sont toujours les femmes fortes qui sont mises en avant, et ça, c'est plutôt chouette.