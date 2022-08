Multiversus : MortySmith (Rick & Morty) dévoile son gameplay lors de la gamescom 2022

Il était teasé depuis un bon moment et c'est au moment du coup d'envoi de l'Opening Night Live de la gamescom 2022 que Morty Smith (Rick et Morty) s'est dévoilé au travers d'une vidéo de gameplay. Forcément, connaissant le personnage de la série animée, on se demandait comment il allait se comporter dans les arènes de combat, lui qui est du genre à faire des blagues et à afficher un corps aussi frêle. Et bien le petit-fils adolescent du scientifique Rick Sanchez, se révèle être un personnage de classe Cogneur, qui n'hésite pas à faire usage son bras gauche géant et musclé, ainsi que de son appareil extraterrestre "Fiontouse", ou bien encore divers projectiles. Morty est donc loin d'être ridicule, même face à un Batman habitué à se battre et à un Shaggy Ultra Instinct. Comme quoi...