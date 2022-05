MultiVersus : Gizmo et d'autres Gremlins seront sans doute dans le jeu, des indices ont fuité

Sans doute le jeu le moins bien gardé de ces derniers mois, MultiVersus vient de faire l'objet d'une nouvelle fuite. En effet, avec l'ouverture d'une Alpha Privée qui a permis à quelques journalistes et influenceurs à tester le jeu, un dataminer a réussi à fouiner dans le code-source du jeu et à en tirer des informations croustillantes. Il a en effet trouvé pas moins de 100 à 150 lignes vocales faisant référence au personnage de Gizmo qui sera probablement accompagné d'un Gremlin, à moins que ça ne soit lui qui se transforme en pleine partie. Il est vrai que la licence appartient à Warner Bros, qui a d'ailleurs fêté les 35 ans du premier film en 2019, ce qui ne nous rajeunit évidemment pas. On rappelle que ce film, sorti en 1984 et réalisé par Joe Dante, est devenu un classique du cinéma américain et fait partie intégrante de la pop-culture. Créature peluche tout mignonne à qui l'on ne doit absolument pas donner à manger après minuit (sous peine de les voir se transformer en monstre carnivore), les Gremlins ont parfaitement leur place dans ce jeu de baston brawler à la Super Smash Bros. Aux côté de Batman, Tom & Jerry, Gandalf, Bug Bunny, Rick & Morty, Mad Max et bien d'autres encore.