Multiversus : le Joker de Mark Hamill a fuité, voici les preuves de son arrivée

Alors que le studio Player First Games a dévoilé le trailer de gameplay de Rick Sanchez (de la série Rick & Morty) pas plus tard qu'hier, un utilisateur sur Twitter du nom de LaisulMV est parti faire du dataminage dans le code-source de MultiVersus et il y a trouvé quelque chose d'intéressant. Il est en effet tombé sur un pack de dialogues révélant la présence du Joker dans le jeu. Assez logique quand on sait que Batman et Harley Quinn sont déjà présents dans le roster. Là où c'est un peu plus intéressant, c'est qu'on reconnaît avant tout la voix de Mark Hamill, notre Luke Skywalker international, connu aussi pour ses talents de comédien de doublage, et notamment du Joker qu'il incarne dans les séries animées depuis le début des années 90. Pour l'heure, ni les développeurs ni Warner Bros Games n'ont fait de commentaire suite à ce leak, mais on peut écouter quelques lignes de ce personnage qui viendra enrichir les rangs de MultiVersus.