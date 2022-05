MultiVersus : 10 min de gameplay, "Shaggy + Superman VS Wonder Woman + Tom & Jerry"

Après avoir créé le buzz avec son trailer cinématique où l'on découvrait Shaggy (Sammy de Scooby-Doo) se transformer en Super Saiyajin, faisant d'un mème internet une réalité, le jeu de baston MultiVersus se propose en une nouvelle vidéo, de gameplay cette fois-ci. Ce sont les développeurs de Player First Games, Daniel Kraft (Principal Developer) et Tony Hyunh (CEO et Co-fondateur du studio) qui affrontent deux pro-players que sont Nakat et Void sur plusieurs parties de ce brawler qui réunit les héros les plus populaires des licences appartenant à Warner Bros. Qu'il s'agisse de Batman, Bugs Bunny, Tom & Jerry, Gandalf, Taz, Mad Max, Rick & Morty, Superman, Wonder Woman, Arya Stark de Game of Thrones et bien d'autres encore, c'est l'assurance d'un cross-over fun et déjanté. Pendant plus de 10 minutes, on peut voir donc la team Player First Games jouer Superman et Shaggy, tandis que les pro-player ont opté pour Wonder Woman et Tom & Jerry. Sans surprise, on retrouve l'ensemble des mécaniques des brawlers déjà existants et inventés par Super Smash Bros, mais MultiVersus devrait apporter son lot de nouveautés inédites, histoire d'avoir sa propre identité. La sortie du jeu est attendue pour 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One ; pas de version Nintendo Switch pour le moment...