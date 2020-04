Mortal Shell : quelques nouveaux extraits de gameplay sombres et impitoyables

Depraved creatures hide in this mist… Feeding on the lost.#indiedev #UE4 pic.twitter.com/NOwjNYANmz — Mortal Shell (@MortalShellGame) 13 avril 2020

Annoncé il y a peu avec un trailer menaçant , Mortal Shell peut déjà se targuer d'avoir tapé dans l'œil des amateurs de Souls-like. S'inspirant des mécaniques des jeux de FromSoftware tout en imposant son propre concept basé sur la possession de corps et l'assimilation de leurs capacités, le titre du petit studio Cold Simmetry s'exhibe aujourd'hui à travers quatre nouveaux extraits de gameplay. C'est peu mais bien la seule chose qu'il y a à se mettre sous la dent en attendant une vidéo plus conséquente.Un bon moyen de mettre le pied dans cet univers sombre parsemé d'ennemis salaces : rappelons que l'aventure est conçue par une quinzaine de personnes seulement sur l'Unreal Engine 4 et qu'elle se destine au PC, à la PlayStation 4 et à la Xbox One pour la fin d'année. Si jamais vous vous demandiez, par hasard, si du multijoueur était au programme, la firme a justement fait une déclaration à ce sujet, ici