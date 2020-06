Mortal Shell : un trailer et du gameplay offerts pour le Summer of Gaming, une bêta fermée sur PC

Mortal Shell profite du Summer of Gaming pour s'afficher dans un nouveau trailer et une vidéo de gameplay inédite. Ce n'est pas tout, car nos confrères d'IGN ont bien évidemment eu l'occasion d'échanger avec les développeurs de Cold Symmetry, et donc d'obtenir des informations supplémentaires sur cet énième Souls-like. Tout d'abord, on apprend que le terme "Shell" renvoie aux différents personnages dont on pourra occuper le corps tout au long de l'aventure. Ils auront chacun un nom et des compétences qui leur seront propres.Pendant les phases de combat, si notre niveau de santé atteint un seuil critique, on se retrouvera éjecté du corps de notre guerrier. "A ce moment-là, vous êtes vulnérable, expliquent les développeurs. Sur le plan tactique, ça peut être bénéfique, mais le gros désavantage, c'est que vous n'avez plus qu'un point de HP. Vous devez donc faire très attention, sachant que le nombre de fois où vous pouvez retourner dans le corps de votre personnage est limité." A noter qu'il sera tout à fait possible de faire l'intégralité du jeu sans se glisser dans la peau d'un tiers ; un défi pour les vrais.Cold Symmetry ne cache pas être un adepte de Dark Souls, ce qui explique pourquoi certaines mécaniques font penser à la série de From Software, comme la jauge d'endurance par exemple, ou le système de contre qui n'est pas sans rappeler Sekiro. Même si la map de Mortal Shell ne sera pas particulièrement immense, le studio promet qu'elle sera suffisamment riche et profonde pour s'y perdre.Enfin, n'oublions pas de parler de la bêta fermée prévue sur PC. Elle aura lieu du 3 au 10 juillet et permettra de contrôler deux personnages. Pour espérer recevoir une clé, Cold Symmetry conseille de garder un oeil sur Discord Facebook et Instagram . A l'heure actuelle, rien n'est prévu sur Xbox One et PS4. Quant à la sortie de Mortal Shell, elle reste fixée à cette année sur les trois machines.