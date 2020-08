Mortal Shell : un trailer bien sombre présente Solomon, il n'est pas là pour plaisanter

Ça y est, Mortal Shell est disponible et pour fêter ça, les développeurs nous livrent un tout nouveau trailer : court, intense, sublime et particulièrement sombre, celui-ci s'attarde sur la naissance de Solomon, l'une des enveloppes charnelles que l'on pourra incarner dans l'aventure.Une nouvelle fois, le Souls-like exhibe alors son univers dark-fantasy impressionnant : en attendant notre test, rappelons que ce Mortal Shell alléchant (et à la popularité déjà importante) peut être acheté sur PC, PlayStation 4 et Xbox One pour la modique somme de 29,99 euros. Une version boîte , quant à elle, sera proposée un peu plus tard, le 2 octobre 2020, pour cinq euros de plus.