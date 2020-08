Mortal Shell : l'édition physique débarquera en fin d'année

L'éditeur Playstack et le studio de développement Cold Symmetry vont sortir une édition physique de Mortal Shell, et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faudra pas attendre trop longtemps avant d'en profiter. Le jeu sera disponible en magasin à partir du 2 octobre prochain, au tarif de 34.99€. À ce tarif, on aura droit en prime à un artbook souple ainsi qu'à un poster. En ce qui concerne l'édition digitale du jeu, on rappelle que cette dernière arrivera sur PC (via l'Epic Games Store), PS4 et Xbox One le 18 octobre prochain au tarif de 29.99€.