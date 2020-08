Mortal Shell : une date de sortie pour le Souls-like de Cold Symmetry, la preuve en vidéo

C'est donc à partir du 18 août prochain que Mortal Shell sera disponible sur PC (Epic Games Store), Xbox One et PS4, comme l'annoncent Cold Symmetry et l'éditeur Playstack dans un communiqué officiel. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de cet énième Souls-like, on rappelle qu'il permettra de se glisser dans la peau de différents personnages, sachant que lorsque notre jauge vitale atteindra un seuil critique, on se fera éjecter de leur corps ; le moindre coup reçu sera alors fatal.Pour ceux que ça intéresse, le jeu a été mis en avant non seulement au tout début du Summer of Gaming , mais également lors du PC Gaming Show Quant à la bêta fermée de Mortal Shell , elle a réuni plus de 350 000 joueurs pour un total de 5 millions de vue sur YouTube et Twitch. Enfin, n'oublions pas que le jeu coûtera une trentaine d'euros et qu'il n'arrivera pas sur Steam avant 2021.