Mortal Shell : les configurations PC sont connues, les voici

sur PC, Mortal Shell sera commercialisé via l'Epic Games Store, c'est sur la plateforme de Tim Sweeney que les configurations ont été dévoilées. On profite de l'occasion pour rappeler que le titre de Cold Symmetry tentera de se faire une place parmi les Souls-like, l'intérêt du jeu étant de pouvoir se glisser dans la peau de guerriers (4 au total), dont deux ont été présentés récemment - Harris et Tiel. A noter que pendant les phases de combat, on pourra se faire expulser du corps de notre hôte si notre jauge vitale atteint un seuil critique.



" A ce moment-là, vous êtes vulnérable , ont expliqué les développeurs pendant le Summer of Gaming. Sur le plan tactique, ça peut être bénéfique, mais le gros désavantage, c'est que vous n'avez plus qu'un point de HP. Vous devez donc faire très attention, sachant que le nombre de fois où vous pouvez retourner dans le corps de votre personnage est limité. " Il sera possible de mieux s'en rendre compte du 3 au 10 juillet, période durant laquelle se déroulera la bêta fermée de Mortal Shell sur PC.



Enfin, n'oublions pas de souligner que le jeu est également attendu sur PS4 et Xbox One.





CONFIGURATION MINIMUM

Système d'exploitation

Processeur et système d'exploitation 64 bits

Processeur

Intel Core i5-4590 ou AMD FX 8350

Mémoire vive

8 Go de RAM

Stockage

40 Go HD

Carte graphique

NVIDIA GTX 970 ou AMD Radeon R9 290



CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Système d'exploitation

Processeur et système d'exploitation 64 bits

Processeur

Intel Core i7 ou AMD Ryzen 7

Mémoire vive

16 Go de RAM

Stockage

40 Go SSD

Carte graphique

NVIDIA GTX 1070 ou AMD Radeon RX Vega 56