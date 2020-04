Mortal Shell : un Souls-like qui va tenter de faire de l'ombre à Dark Souls et Nioh, 1er trailer

l'humanité se meure. " À vous de découvrir les vestiges perdus des guerriers qui ont été vaincus, nous explique-t-on. Éveillez ces Mortal Shells, prenez possession de leurs corps et aiguisez votre maîtrise de différents styles de combat. Plus votre lien avec une enveloppe croît, plus vous vous appropriez ses talents."





Andrew McLennen-Murray, Anton Gonzalez et Vitaly Bulgarov. Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais les deux premiers ont pourtant travaillé sur des jeux d'envergure tels que Call of Duty et Ghost of Tsushima, sans oublier l'industrie du cinéma avec Alita : Battle Angel."Pour une petite équipe telle que la nôtre [le studio compte une quinzaine d'employés, ndlr], développer ce jeu, c'était comme traverser un océan en paddle, expliquent-ils dans un communiqué. Annoncer Mortal Shell est l'une des expériences les plus excitantes mais aussi les plus terrifiantes de nos vies respectives." Plus concrètement, Mortal Shell - baptisé auparavant Dungeonhaven - se déroulera dans un univers oùSans suprise, on nous fait comprendre que le jeu reprendra tous les codes chers à From Software, savoir des affrontements exigeants, des niveaux labyrinthiques truffés d'ennemis coriaces, des boss fights éprouvants, et la possibilité d'améliorer les compétences de son personnage. En clair, tous les ingrédients semblent réunis pour que Mortal Shell séduisent les adeptes du genre. Sortie prévue pour le troisième trimestre 2020 sur Xbox One, PC et PS4.