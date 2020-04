Mortal Shell : du multijoueur au programme ? La réponse des développeurs

Étant donné ses inspirations évidentes des œuvres de From Software, nous sommes en droit de nous demander si le récemment annoncé Mortal Shell aura droit, lui aussi, à une quelconque facette multijoueur. La question a ainsi été posée sur le Discord officiel du titre et la firme Cold Simmetry s'est chargée d'apporter une réponse claire, nette et précise : "il n'y a rien de prévu de tel pour le moment".La raison est simple : Cold Simmetry est un petit studio indépendant d'une quinzaine de personnes seulement et, très clairement, ses ressources ne lui permettent pas de concevoir de la coopération ou du PvP. Il faudra donc s'armer de courage, seul, pour braver les monstres redoutables illustrés dans le premier trailer ci-dessous.Mortal Shell débarquera en fin d'année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.